حارس بايرن ميونخ يقدم هدية غريبة لـ "دي ليخت"

وكاد سومر يتسبب في استقبال فريقه أولى أهداف المباراة أواخر الشوط الأول بعد خطأ فادح، لكن دي ليخت تدخل في وقت مثالي لينقذ فريقه من تسديدة فيتينيا وأبعد الكرة من على خط المرمى.وبعد المباراة، قال سومر وهو سويسري الجنسية، في تصريحات لشبكة "DAZN" الرياضية عن تلك اللقطة: "سأترك شاحنة مليئة بالشوكولاتة السويسرية على عتبة بيته (دي ليخت)".وأضاف: "كانت المشكلة هي أن الحل الوحيد أمامي للتمرير تم إغلاقه، ثم لم يعد لدي حل آخر".وتابع سومر: "ما فعله دي ليخت هناك كان أمرا لا يصدق، بالطبع لست سعيدا بدوري في المشهد، لكن الأمر المدهش هو كيف فكر وأنقذني".وحجز بايرن ميونخ مقعده في ربع نهائي دوري الأبطال بعد فوزه على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعدما فاز بهدفين دون رد في مباراة الإياب التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا".