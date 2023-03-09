لأسباب انضباطية.. مدرب يوفنتوس يستبعد بوجبا من المشاركة امام فرايبورج

وكان أليجري قد أعلن أمس الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي، أن "بوجبا لم يشارك في التدريبات الجماعية وخاض تدريبات منفصلة عن بقية زملائه".وشهدت قائمة اليوفي المعلنة منذ قليل، استبعاد بوجبا بالفعل من المباراة، فيما قالت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن الفرنسي استبعد من المباراة لأسباب تأديبية وانضباطية.وأضافت أن "النجم الفرنسي وصل إلى مركز التدريبات يوم امس في وقت متأخر عن بقية زملائه، وهو ما دفع إلى استبعاده من مباراة فرايبورج".يذكر أن بوجبا عاد في الأيام القليلة الماضية للمشاركة بتدريبات اليوفي، بعد غياب منذ بداية الموسم، ولم يخض سوى دقائق معدودة فقط بقميص الفريق منذ انضمامه في الصيف الماضي.