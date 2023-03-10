أربيل يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي

وقال النادي في بيان رسمي على موقعه انه "تألف الجهاز الفني الجديد من عباس عبيد، ويساعده كل من حسام فوزي وعبد القادر حسين، بينما يتولى جودت سليمان مهمة تدريب حراس المرمى".وسبق لعبيد أن قاد فرق الصناعات الكهربائية والشرطة ونفط ميسان، كما عمل كمساعد للمدرب عبد الغني شهد، عندما قادا المنتخب الأولمبي العراقي إلى أولمبياد ريو 2016.وسيكون نجم العراق السابق، المدرب الثالث لأربيل هذا الموسم بعد نزار محروس وغازي فهد.أما المدرب حسام فوزي، فقد سبق له العمل مع الزوراء والكرخ في المواسم الماضية.ويحتل أربيل الترتيب ال16 في الدوري العراقي الممتاز، برصيد 19 نقطة، وتنتظره مباراة مهمة مع ضيفه كربلاء بعد غد الأحد على ملعب فرانسو حريري، في انطلاقة مرحلة الإياب.