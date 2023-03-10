جوارديولا يكسر صمته حول فضيحة ووكر

وكشفت تقارير صحفية ، في وقت سابق، عن تورط ووكر في فعل خادش للحياء، في تصرفات التقطها عدسات كاميرات المراقبة.ورقص لاعب مانشستر سيتي البالغ من العمر 32 عاما مع امرأة، وهو في حالة سكر، وأقدم على سلوكيات منافية للأخلاق.وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي مساء الجمعة: "هذه قضية خاصة، نحن نحلها داخليا، هذا ليس المكان المناسب للحديث عن وضع خاص".ومع ذلك، فقد أرسل جوارديولا تحذيرا للاعبين الشباب حول الطريقة التي يجب أن يتصرفوا بها أثناء التنقل، وقال: "إنهم يعرفون ذلك. عندما تفتح الباب في المنزل، عليك أن تعرف أنه سيتم تصويرك. هذا جزء من المجتمع".وقررت الشرطة البريطانية فتح تحقيق خاص بالقضية، في وقت أكدت فيه تقارير صحفية سابقة، أن مانشستر سيتي ألغى مناقشات مع ووكر حول تمديد عقده.