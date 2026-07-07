الأرجنتين تتجاوز مصر بصعوبة وتتأهل لربع نهائي المونديال

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزاً مثيرًا وقاتلاً على حساب نظيره المصري بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أتلانتا ضمن منافسات دور الـ16 من ، ليتأهل التانجو إلى ربع النهائي لمواجهة أو .

وجاءت بداية اللقاء هادئة، مع أفضلية نسبية للمنتخب الأرجنتيني من حيث الاستحواذ والسيطرة على الكرة، قبل أن ينجح المنتخب المصري في خطف هدف التقدم من أولى فرصه الخطيرة، بعدما أرسل عطية عرضية متقنة حولها برأسية قوية إلى داخل الشباك.

وكاد المنتخب الأرجنتيني أن يدرك التعادل في الدقيقة 21، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء ضد هيثم حسن، إلا أن مصطفى شوبير واصل تألقه وتصدى ببراعة لتسديدة ، محافظاً على تقدم " ".



واستمر الضغط الأرجنتيني بعد ذلك، حيث تصدى شوبير لرأسية خطيرة من أليكسيس ماك أليستر، قبل أن ترتطم ركلة حرة نفذها بالقائم، ثم أنقذ الحارس المصري فرصة محققة في الدقيقة 39 بعد تسديدة قوية من ، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد.



ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب الأرجنتيني محاولاته، وسدد كرة قوية مرت بجوار المرمى في الدقيقة 50، قبل أن يسجل مصطفى زيكو هدفاً ثانياً لمصر في الدقيقة 58 بعد هجمة مرتدة، إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ على مروان عطية في بداية الهجمة.



ولم ينتظر المنتخب المصري كثيراً، إذ عاد مصطفى زيكو ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67، بعدما قاد هجمة مرتدة سريعة، مرر خلالها الكرة إلى هيثم حسن الذي أرسل عرضية متقنة حولها زيكو مباشرة إلى الشباك، ليؤكد تفوق "الفراعنة".



وفي الدقيقة 79 سجل المنتخب الأرجنتيني هدف تقليص الفارق بعد كرة عرضية من ميسي حولها برأسية في الشباك، ثم كاد أن يسجل هدف التعادل لكن رأسيته بجوار المرمى.



وفي الدقيقة 84 سجل ميسي هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في حين تمكن المنتخب الأرجنتيني من خطف هدف الفوز في الدقيقة 90+2 بعد هجمة مرتدة انتهت بكرة عرضية من لاوتارو حولها إنزو فرنانديز برأسية في الشباك.