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الأرجنتين تتجاوز مصر بصعوبة وتتأهل لربع نهائي المونديال

كأس العالم 2026

2026-07-07 | 14:01
الأرجنتين تتجاوز مصر بصعوبة وتتأهل لربع نهائي المونديال
386 شوهد

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزاً مثيرًا وقاتلاً على حساب نظيره المصري بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أتلانتا ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم، ليتأهل التانجو إلى ربع النهائي لمواجهة سويسرا أو كولومبيا.

وجاءت بداية اللقاء هادئة، مع أفضلية نسبية للمنتخب الأرجنتيني من حيث الاستحواذ والسيطرة على الكرة، قبل أن ينجح المنتخب المصري في خطف هدف التقدم من أولى فرصه الخطيرة، بعدما أرسل مروان عطية عرضية متقنة حولها ياسر إبراهيم برأسية قوية إلى داخل الشباك.
 
وكاد المنتخب الأرجنتيني أن يدرك التعادل في الدقيقة 21، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء ضد هيثم حسن، إلا أن مصطفى شوبير واصل تألقه وتصدى ببراعة لتسديدة ليونيل ميسي، محافظاً على تقدم "الفراعنة".

واستمر الضغط الأرجنتيني بعد ذلك، حيث تصدى شوبير لرأسية خطيرة من أليكسيس ماك أليستر، قبل أن ترتطم ركلة حرة نفذها ميسي بالقائم، ثم أنقذ الحارس المصري فرصة محققة في الدقيقة 39 بعد تسديدة قوية من جوليان ألفاريز، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب الأرجنتيني محاولاته، وسدد لياندرو باريديس كرة قوية مرت بجوار المرمى في الدقيقة 50، قبل أن يسجل مصطفى زيكو هدفاً ثانياً لمصر في الدقيقة 58 بعد هجمة مرتدة، إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ على مروان عطية في بداية الهجمة.

ولم ينتظر المنتخب المصري كثيراً، إذ عاد مصطفى زيكو ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67، بعدما قاد محمد صلاح هجمة مرتدة سريعة، مرر خلالها الكرة إلى هيثم حسن الذي أرسل عرضية متقنة حولها زيكو مباشرة إلى الشباك، ليؤكد تفوق "الفراعنة".

وفي الدقيقة 79 سجل المنتخب الأرجنتيني هدف تقليص الفارق بعد كرة عرضية من ميسي حولها كريستيان روميرو برأسية في الشباك، ثم كاد مارتينيز أن يسجل هدف التعادل لكن رأسيته بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 84 سجل ليونيل ميسي هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في حين تمكن المنتخب الأرجنتيني من خطف هدف الفوز في الدقيقة 90+2 بعد هجمة مرتدة انتهت بكرة عرضية من لاوتارو حولها إنزو فرنانديز برأسية في الشباك.

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