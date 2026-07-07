الأرجنتين تتجاوز مصر بصعوبة وتتأهل لربع نهائي المونديال

وكاد المنتخب الأرجنتيني أن يدرك التعادل في الدقيقة 21، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء ضد هيثم حسن، إلا أن مصطفى شوبير واصل تألقه وتصدى ببراعة لتسديدة ليونيل ميسي
، محافظاً على تقدم "الفراعنة
".
واستمر الضغط الأرجنتيني بعد ذلك، حيث تصدى شوبير لرأسية خطيرة من أليكسيس ماك أليستر، قبل أن ترتطم ركلة حرة نفذها ميسي
بالقائم، ثم أنقذ الحارس المصري فرصة محققة في الدقيقة 39 بعد تسديدة قوية من جوليان ألفاريز
، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب الأرجنتيني محاولاته، وسدد لياندرو باريديس
كرة قوية مرت بجوار المرمى في الدقيقة 50، قبل أن يسجل مصطفى زيكو هدفاً ثانياً لمصر في الدقيقة 58 بعد هجمة مرتدة، إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ على مروان عطية في بداية الهجمة.
ولم ينتظر المنتخب المصري كثيراً، إذ عاد مصطفى زيكو ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67، بعدما قاد محمد صلاح
هجمة مرتدة سريعة، مرر خلالها الكرة إلى هيثم حسن الذي أرسل عرضية متقنة حولها زيكو مباشرة إلى الشباك، ليؤكد تفوق "الفراعنة".
وفي الدقيقة 79 سجل المنتخب الأرجنتيني هدف تقليص الفارق بعد كرة عرضية من ميسي حولها كريستيان روميرو
برأسية في الشباك، ثم كاد مارتينيز
أن يسجل هدف التعادل لكن رأسيته بجوار المرمى.
وفي الدقيقة 84 سجل ليونيل
ميسي هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في حين تمكن المنتخب الأرجنتيني من خطف هدف الفوز في الدقيقة 90+2 بعد هجمة مرتدة انتهت بكرة عرضية من لاوتارو حولها إنزو فرنانديز برأسية في الشباك.