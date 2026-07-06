إسبانيا تهزم البرتغال وتتأهل لربع نهائي كأس العالم

الشوط الأول من المباراة كان هادئاً نسبياً ومنحصر في منتصف الملعب، فيما كاد ميكيل أويارزابال
أن يمنح إسبانيا التقدم مبكرًا في الدقيقة 7، بعدما استقبل تمريرة من داني أولمو
، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم.
ورد المنتخب البرتغالي
في الدقيقة 11، عندما سدد كريستيانو رونالدو
كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن حارس إسبانيا تألق ونجح في التصدي لها، وواصل المنتخب الإسباني ضغطه، حيث كاد لامين يامال
أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 16، إلا أن الحارس البرتغالي تصدى لمحاولته، قبل أن يتألق مجددًا في إبعاد تسديدة أليكس باينا
في نفس الهجمة.
وفي الدقيقة 30، أنقذ الحارس البرتغالي مرماه من هدف محقق بعدما أبعد كرة طولية خطيرة، قبل أن تمر رأسية داني أولمو بجوار القائم بقليل، وأهدر المنتخب البرتغالي فرصة جديدة في الدقيقة 37، بعدما انفرد جواو فيليكس
بالحارس، الذي واصل تألقه ونجح في إبعاد الكرة.
وقبل نهاية الشوط الأول، سدد نونو مينديز كرة قوية في الدقيقة 41، أبعدها أحد بورو برأسه قبل أن ترتطم بالعارضة، لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.
وفي الشوط الثاني، استمرت المحاولات الهجومية من الطرفين، حيث تصدى حارس البرتغال
لتسديدة في الدقيقة 72 من يامال من ضربة حرة مباشرة
، قبل أن يهدر فيران توريس
فرصة محققة لخطف هدف التقدم في الدقيقة 79، بعدما تدخل الدفاع في الوقت المناسب وأبعد الكرة.
في الدقيقة 90+1 سجل المنتخب الإسباني هدف الفوز بعد كرة من توريس
وصلت إلى البديل ميكيل ميرينو
الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، وأهدر سيلفا هدف التعادل في الدقيقة 90+6، لينتهي اللقاء بفوز وتأهل البرتغال.