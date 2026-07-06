إسبانيا تهزم البرتغال وتتأهل لربع نهائي كأس العالم

تأهل المنتخب الإسباني إلى ربع نهائي 2026، عقب الفوز المثير والقاتل على المنتخب 1-0 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب دالاس.

وسيلعب المنتخب الإسباني في ربع النهائي الفائز من مباراة وبلجيكا.

الشوط الأول من المباراة كان هادئاً نسبياً ومنحصر في منتصف الملعب، فيما كاد أن يمنح إسبانيا التقدم مبكرًا في الدقيقة 7، بعدما استقبل تمريرة من ، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم.



ورد المنتخب في الدقيقة 11، عندما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن حارس إسبانيا تألق ونجح في التصدي لها، وواصل المنتخب الإسباني ضغطه، حيث كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 16، إلا أن الحارس البرتغالي تصدى لمحاولته، قبل أن يتألق مجددًا في إبعاد تسديدة في نفس الهجمة.



وفي الدقيقة 30، أنقذ الحارس البرتغالي مرماه من هدف محقق بعدما أبعد كرة طولية خطيرة، قبل أن تمر رأسية داني أولمو بجوار القائم بقليل، وأهدر المنتخب البرتغالي فرصة جديدة في الدقيقة 37، بعدما انفرد بالحارس، الذي واصل تألقه ونجح في إبعاد الكرة.



وقبل نهاية الشوط الأول، سدد نونو مينديز كرة قوية في الدقيقة 41، أبعدها أحد بورو برأسه قبل أن ترتطم بالعارضة، لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.



وفي الشوط الثاني، استمرت المحاولات الهجومية من الطرفين، حيث تصدى حارس لتسديدة في الدقيقة 72 من يامال من ، قبل أن يهدر فرصة محققة لخطف هدف التقدم في الدقيقة 79، بعدما تدخل الدفاع في الوقت المناسب وأبعد الكرة.



في الدقيقة 90+1 سجل المنتخب الإسباني هدف الفوز بعد كرة من وصلت إلى البديل الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، وأهدر سيلفا هدف التعادل في الدقيقة 90+6، لينتهي اللقاء بفوز وتأهل البرتغال.