"هنا بدأت وهنا انتهت".. نيمار يسدل الستار على مسيرته الدولية مع "السامبا"

كلمات الوداع
وعقب صافرة النهاية التي أعلنت خروج "السيليساو" من البطولة المقامة في أمريكا
وكندا والمكسيك، ظهر نيمار
متأثراً للغاية وهو يودع قميص منتخب بلاده للمرة الأخيرة، وقال بكلمات مقتضبة: "لقد حاولت، وواصلت المحاولة.. لقد بدأت مسيرتي هنا في ملعب ميتلايف
، وانتهت هنا. لقد انتهى الأمر الآن".
أرقام قياسية لمسيرة أسطورية
باعتزاله، يسدل نيمار الستار على رحلة دولية استمرت 16 عاماً حافلة بالإنجازات، تاركاً خلفه إرثاً كبيراً:
المشاركات: خاض 130 مباراة دولية بقميص البرازيل
.
الأهداف: الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 80 هدفاً، متخطياً بذلك الأسطورة
الراحل بيليه
.
الصناعة: صنع 59 هدفاً لزملائه، مما يجعله أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ "السامبا".
الترتيب: يغادر المنتخب كثاني أكثر اللاعبين تمثيلاً للبرازيل عبر التاريخ.
وشهدت مباراة النرويج
التي كانت الفصل الأخير لنيمار، مشاركته كبديل للاعب غابرييل مارتينلي في الدقيقة 67، في محاولة يائسة لإنقاذ المنتخب من الإقصاء، إلا أن أحلام
"أبطال العالم 5 مرات" تبخرت أمام صلابة المنتخب النرويجي، لتنتهي رحلة نيمار الدولية بواحدة من أكثر لحظات المونديال تأثيراً.