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"هنا بدأت وهنا انتهت".. نيمار يسدل الستار على مسيرته الدولية مع "السامبا"

كأس العالم 2026

2026-07-06 | 04:14
&quot;هنا بدأت وهنا انتهت&quot;.. نيمار يسدل الستار على مسيرته الدولية مع &quot;السامبا&quot;
58 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

في لحظة أليمة هزت أوساط كرة القدم العالمية، أعلن النجم البرازيلي المخضرم نيمار جونيور، مهاجم نادي سانتوس، رسمياً اعتزاله اللعب الدولي، وذلك عقب خروج المنتخب البرازيلي الدراماتيكي من منافسات كأس العالم 2026، إثر الخسارة أمام النرويج بهدفين لهدف في دور الـ 16.

كلمات الوداع
وعقب صافرة النهاية التي أعلنت خروج "السيليساو" من البطولة المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك، ظهر نيمار متأثراً للغاية وهو يودع قميص منتخب بلاده للمرة الأخيرة، وقال بكلمات مقتضبة: "لقد حاولت، وواصلت المحاولة.. لقد بدأت مسيرتي هنا في ملعب ميتلايف، وانتهت هنا. لقد انتهى الأمر الآن".

أرقام قياسية لمسيرة أسطورية
باعتزاله، يسدل نيمار الستار على رحلة دولية استمرت 16 عاماً حافلة بالإنجازات، تاركاً خلفه إرثاً كبيراً:
المشاركات: خاض 130 مباراة دولية بقميص البرازيل.
الأهداف: الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 80 هدفاً، متخطياً بذلك الأسطورة الراحل بيليه.
الصناعة: صنع 59 هدفاً لزملائه، مما يجعله أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ "السامبا".
الترتيب: يغادر المنتخب كثاني أكثر اللاعبين تمثيلاً للبرازيل عبر التاريخ.

وشهدت مباراة النرويج التي كانت الفصل الأخير لنيمار، مشاركته كبديل للاعب غابرييل مارتينلي في الدقيقة 67، في محاولة يائسة لإنقاذ المنتخب من الإقصاء، إلا أن أحلام "أبطال العالم 5 مرات" تبخرت أمام صلابة المنتخب النرويجي، لتنتهي رحلة نيمار الدولية بواحدة من أكثر لحظات المونديال تأثيراً.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors

رياضة

كأس العالم 2026

"هنا بدأت وهنا انتهت"

نيمار يسدل الستار على مسيرته الدولية مع "السامبا"

السومرية نيوز

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