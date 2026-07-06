"هنا بدأت وهنا انتهت".. نيمار يسدل الستار على مسيرته الدولية مع "السامبا"

وعقب صافرة النهاية التي أعلنت خروج "السيليساو" من البطولة المقامة في وكندا والمكسيك، ظهر متأثراً للغاية وهو يودع قميص منتخب بلاده للمرة الأخيرة، وقال بكلمات مقتضبة: "لقد حاولت، وواصلت المحاولة.. لقد بدأت مسيرتي هنا في ، وانتهت هنا. لقد انتهى الأمر الآن".باعتزاله، يسدل نيمار الستار على رحلة دولية استمرت 16 عاماً حافلة بالإنجازات، تاركاً خلفه إرثاً كبيراً:المشاركات: خاض 130 مباراة دولية بقميص .الأهداف: الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 80 هدفاً، متخطياً بذلك الراحل .الصناعة: صنع 59 هدفاً لزملائه، مما يجعله أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ "السامبا".الترتيب: يغادر المنتخب كثاني أكثر اللاعبين تمثيلاً للبرازيل عبر التاريخ.وشهدت مباراة التي كانت الفصل الأخير لنيمار، مشاركته كبديل للاعب غابرييل مارتينلي في الدقيقة 67، في محاولة يائسة لإنقاذ المنتخب من الإقصاء، إلا أن "أبطال العالم 5 مرات" تبخرت أمام صلابة المنتخب النرويجي، لتنتهي رحلة نيمار الدولية بواحدة من أكثر لحظات المونديال تأثيراً.