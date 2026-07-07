أبو تريكة بعد خسارة مصر: واجهنا ميسي والفيفا والتحكيم

وتقدم منتخب مصر على بثنائية نظيفة حتى الدقائق الأخيرة، لكن حامل اللقب حول التأخر إلى فوز درامي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في دور الـ16، مستفيدا من تألق الذي سجل هدفا وصنع آخر.وقال في تحليله للمباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس": "منتخب الأرجنتين خطف منا الفوز، وخرجنا بسيناريو قاس. نحن نلعب ضد الأرجنتين، وضد ، وضد التحكيم، وضد . أنا عايز حقنا، فنحن لا نطلب سوى حقوقنا المشروعة".وأضاف أن السيناريو الذي انتهت به المباراة كان مؤلما، موضحا: "ما يحزننا هو السيناريو الذي انتهت به المباراة. منتخب مصر قدم 75 دقيقة رائعة، لكن بخبرة الأرجنتين وقدرات ميسي الاستثنائية، تمكنوا من قلب النتيجة والفوز بالمباراة".وأشاد نجم ومنتخب مصر السابق بالدور الذي لعبه قائد الأرجنتين، قائلا: "الأرجنتين بدون ميسي لا تذكر، ميسي هو كل شيء في هذا المنتخب. تحرك نحو الجهة اليمنى وخلق مشاكل كبيرة لمنتخب مصر، وكان العامل الحاسم في المباراة".وانتقد أبو تريكة أداء حكم اللقاء الفرنسي ليتكسييه، مؤكدا أن قراراته أثرت على الحالة الذهنية للاعبين، وقال: "للأسف، الحكم لم يكن في صالحنا، وقد انتقل هذا الإحساس إلى اللاعبين بأن الحكم ضدنا، وهذا الشعور قاتل للاعبين وللمدير الفني".وأضاف في إشارة للقطة المثيرة للجدل التي سبقت الهدف الثالث للأرجنتين: "كان هناك خطأ واضح ضد ، لكن الحكم لم يحتسبه، وهذه من اللقطات التي ظلمت منتخب مصر وأثرت على نتيجة المباراة".