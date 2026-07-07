Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الأمريكي يعلن بدء تنفيذ سلسلة ضربات على إيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أبو تريكة بعد خسارة مصر: واجهنا ميسي والفيفا والتحكيم

كأس العالم 2026

2026-07-07 | 17:05
أبو تريكة بعد خسارة مصر: واجهنا ميسي والفيفا والتحكيم
المصدر:
روسيا اليوم
424 شوهد

شن النجم المصري محمد أبو تريكة هجوما حادا على طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين، عقب خسارة الفراعنة وخروجهم من دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026، مؤكدا أن مصر تعرضت لظلم تحكيمي.

وتقدم منتخب مصر على الأرجنتين بثنائية نظيفة حتى الدقائق الأخيرة، لكن حامل اللقب حول التأخر إلى فوز درامي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في دور الـ16، مستفيدا من تألق ليونيل ميسي الذي سجل هدفا وصنع آخر.

وقال أبو تريكة في تحليله للمباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس": "منتخب الأرجنتين خطف منا الفوز، وخرجنا بسيناريو قاس. نحن نلعب ضد الأرجنتين، وضد ميسي، وضد التحكيم، وضد الفيفا. أنا عايز حقنا، فنحن لا نطلب سوى حقوقنا المشروعة".

وأضاف أن السيناريو الذي انتهت به المباراة كان مؤلما، موضحا: "ما يحزننا هو السيناريو الذي انتهت به المباراة. منتخب مصر قدم 75 دقيقة رائعة، لكن بخبرة الأرجنتين وقدرات ميسي الاستثنائية، تمكنوا من قلب النتيجة والفوز بالمباراة".

وأشاد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق بالدور الذي لعبه قائد الأرجنتين، قائلا: "الأرجنتين بدون ميسي لا تذكر، ميسي هو كل شيء في هذا المنتخب. تحرك نحو الجهة اليمنى وخلق مشاكل كبيرة لمنتخب مصر، وكان العامل الحاسم في المباراة".

وانتقد أبو تريكة أداء حكم اللقاء الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، مؤكدا أن قراراته أثرت على الحالة الذهنية للاعبين، وقال: "للأسف، الحكم لم يكن في صالحنا، وقد انتقل هذا الإحساس إلى اللاعبين بأن الحكم ضدنا، وهذا الشعور قاتل للاعبين وللمدير الفني".

وأضاف في إشارة للقطة المثيرة للجدل التي سبقت الهدف الثالث للأرجنتين: "كان هناك خطأ واضح ضد محمد صلاح، لكن الحكم لم يحتسبه، وهذه من اللقطات التي ظلمت منتخب مصر وأثرت على نتيجة المباراة".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
حطم إرث مارادونا مرتين.. ميسي يحقق أرقاماً أسطورية في كأس العالم
02:22 | 2026-07-08
بعد نهاية دور الـ16: تعرف على مواعيد مباريات ربع النهائي في كأس العالم
00:21 | 2026-07-08
المونديال.. سويسرا تهزم كولومبيا وتضرب موعدا مع الأرجنتين
18:50 | 2026-07-07
الأرجنتين تتجاوز مصر بصعوبة وتتأهل لربع نهائي المونديال
14:01 | 2026-07-07
الذكاء الاصطناعي يتوقع فوز الأرجنتين على مصر في ثمن نهائي مونديال 2026
11:09 | 2026-07-07
بينها مصر والأرجنتين.. مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2026
04:42 | 2026-07-07
الدولار يواصل الانخفاض في العراق.. آخر تحديث لأسعار الصرف
24.61%
03:59 | 2026-07-06
الدولار يواصل الانخفاض في العراق.. آخر تحديث لأسعار الصرف
03:59 | 2026-07-06
الدولار مستمر بالانخفاض وأسعار جديدة مختلفة عن الامس
19.92%
03:54 | 2026-07-07
الدولار مستمر بالانخفاض وأسعار جديدة مختلفة عن الامس
03:54 | 2026-07-07
ليس لـ&quot;ضيق الوقت&quot;.. &quot;الأخبار&quot; تكشف أسباب إلغاء تشييع الخامنئي في بغداد
19.11%
05:00 | 2026-07-06
ليس لـ"ضيق الوقت".. "الأخبار" تكشف أسباب إلغاء تشييع الخامنئي في بغداد
05:00 | 2026-07-06
اسعار جديدة للدولار امام الدينار العراقي
13.34%
09:40 | 2026-07-06
اسعار جديدة للدولار امام الدينار العراقي
09:40 | 2026-07-06
الاتحاد العراقي يحسم موقف استمرار غراهام أرنولد مع المنتخب الوطني
12.45%
05:13 | 2026-07-06
الاتحاد العراقي يحسم موقف استمرار غراهام أرنولد مع المنتخب الوطني
05:13 | 2026-07-06
مازال الربيع مسيطرا عليها.. محافظة عراقية تخرج من موجة الحرارة الاربعينية
10.57%
02:48 | 2026-07-07
مازال الربيع مسيطرا عليها.. محافظة عراقية تخرج من موجة الحرارة الاربعينية
02:48 | 2026-07-07
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

السيد الصدر يشارك في تشييع جثمان السيد علي الخامنئي بالنجف الأشرف (فيديو)
Play
السيد الصدر يشارك في تشييع جثمان السيد علي الخامنئي بالنجف الأشرف (فيديو)
03:00 | 2026-07-08
جثمان السيد خامنئي يصل الى مطار النجف الدولي (فيديو)
Play
جثمان السيد خامنئي يصل الى مطار النجف الدولي (فيديو)
13:22 | 2026-07-07
"تحت الشمس".. مواطنون يشتكون من إغلاق دائرة الضريبة في بابل (فيديو)
Play
"تحت الشمس".. مواطنون يشتكون من إغلاق دائرة الضريبة في بابل (فيديو)
07:23 | 2026-07-07
الصور الأولى للتفجيرات قرب مقر إقامة ماكرون في دمشق
Play
الصور الأولى للتفجيرات قرب مقر إقامة ماكرون في دمشق
03:45 | 2026-07-07
مشادة داخل البرلمان.. الحلبوسي يصف فوضى المجلس بـ"الروضة" ونائب يطالبه بالاعتذار
Play
مشادة داخل البرلمان.. الحلبوسي يصف فوضى المجلس بـ"الروضة" ونائب يطالبه بالاعتذار
11:11 | 2026-07-06
جولة ميدانية حصرية في منفذي المنذرية وزرباطية
Play
جولة ميدانية حصرية في منفذي المنذرية وزرباطية
15:32 | 2026-07-05
شاهد بالفيديو.. حريق شارع الضلال في بغداد
Play
شاهد بالفيديو.. حريق شارع الضلال في بغداد
12:56 | 2026-07-05
حريق كبير وسط بغداد وفرق الدفاع المدني تستنفر
Play
حريق كبير وسط بغداد وفرق الدفاع المدني تستنفر
12:31 | 2026-07-05
صدامات وعمليات نهب في كاليفورنيا خلال احتفالات عيد الاستقلال الأمريكي
Play
صدامات وعمليات نهب في كاليفورنيا خلال احتفالات عيد الاستقلال الأمريكي
09:46 | 2026-07-05
ضربات جديدة تستهدف أوكار "داعش" في كركوك
Play
ضربات جديدة تستهدف أوكار "داعش" في كركوك
08:22 | 2026-07-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.