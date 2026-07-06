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جدل واسع بسبب إلغاء طرد مهاجم منتخب أمريكا قبل مباراة بلجيكا

كأس العالم 2026

2026-07-06 | 05:55
جدل واسع بسبب إلغاء طرد مهاجم منتخب أمريكا قبل مباراة بلجيكا
316 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

تلقى منتخب أمريكا دفعة معنوية وفنية هائلة قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب بلجيكا في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما وافقت اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على رفع عقوبة الإيقاف عن المهاجم فلوريان بالوجان.


وكان بالوجان قد تعرض للطرد المباشر خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه السابقة أمام البوسنة والهرسك، إثر تدخل قوي على أحد المدافعين.

وهو القرار الذي اتخذه حكم الساحة بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR)، إلا أن “فيفا” قرر إلغاء عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، مما يمنح اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة في موقعة ثمن النهائي.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا رسميًا أوضح فيه تفاصيل رفع الإيقاف، مشيرًا إلى أن القرار يأتي مع وضعه تحت فترة اختبار.

وجاء في البيان: “وفقًا للمادة 27 من قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الدولي، تقرر تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي للاعب بالوجان لفترة اختبار تمتد لعام كامل”.

وواصل: “وفي حال ارتكاب اللاعب لمخالفة أخرى مماثلة في الطبيعة والجسومة خلال هذه الفترة، سيتم تفعيل العقوبة السابقة فورًا، دون الإخلال بأي عقوبات إضافية قد تفرض عليه بسبب المخالفة الجديدة”.

وأصدر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بياناً رسمياً، الأحد، بشأن قرار الاتحاد الدولي (فيفا) بإيقاف تنفيذ عقوبة طرد فولارين بالوغون، مهاجم منتخب أمريكا.

وقال اتحاد كرة القدم في بلجيكا: "نعرب عن دهشتنا من قرار الفيفا بإعلان اللاعب الأمريكي الموقوف فولارين بالوغون مؤهلاً للعب في مباراة بلجيكا وأمريكا".
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