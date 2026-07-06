جدل واسع بسبب إلغاء طرد مهاجم منتخب أمريكا قبل مباراة بلجيكا

وكان بالوجان قد تعرض للطرد المباشر خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه السابقة أمام ، إثر تدخل قوي على أحد المدافعين.وهو القرار الذي اتخذه حكم الساحة بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR)، إلا أن “فيفا” قرر إلغاء عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، مما يمنح اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة في موقعة ثمن النهائي.وأصدر بيانًا رسميًا أوضح فيه تفاصيل رفع الإيقاف، مشيرًا إلى أن القرار يأتي مع وضعه تحت فترة اختبار.وجاء في البيان: “وفقًا للمادة 27 من الخاص بالاتحاد الدولي، تقرر تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي للاعب بالوجان لفترة اختبار تمتد لعام كامل”.وواصل: “وفي حال ارتكاب اللاعب لمخالفة أخرى مماثلة في الطبيعة والجسومة خلال هذه الفترة، سيتم تفعيل العقوبة السابقة فورًا، دون الإخلال بأي عقوبات إضافية قد تفرض عليه بسبب المخالفة الجديدة”.وأصدر لكرة القدم بياناً رسمياً، الأحد، بشأن قرار (فيفا) بإيقاف تنفيذ عقوبة طرد فولارين بالوغون، مهاجم منتخب .وقال في : "نعرب عن دهشتنا من قرار بإعلان اللاعب الأمريكي الموقوف فولارين بالوغون مؤهلاً للعب في مباراة بلجيكا وأمريكا".