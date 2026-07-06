حادث غير مسبوق يرافق نهائيات كأس العالم

ويحظر في أيام المباريات تشغيل جميع الطائرات، بما فيها الطائرات المسيرة، ضمن نطاق يبلغ نحو 5.6 كيلومترات، وعلى ارتفاع يصل إلى 914 مترا فوق سطح الأرض حول الملاعب، ما لم يصدر إذن خاص من مراقبي الحركة الجوية.وأفاد (إف بي آي) بأن الطائرات المسيرة صودرت من المجال الجوي المحظور في جميع المدن الأميركية الإحدى عشرة المضيفة للنهائيات.وفي أواخر يونيو الماضي، أعلن الفيدرالي في أنه حرر 49 مخالفة لمشغلي طائرات مسيرة بسبب رحلات غير مصرح بها، كما صادر 54 طائرة مسيرة في .كما حظرت الأميركية تحليق الطائرات المسيّرة فوق المباريات والتجمعات الجماهيرية المرتبطة بها في جميع أنحاء .وفي مناطق تجمع الجماهير، يُمنع تشغيل الطائرات المسيّرة ضمن دائرة نصف قطرها نحو 1.85 كيلومتر، وعلى ارتفاع يصل إلى 305 أمتار فوق سطح الأرض.وأوضحت الفيدرالية أن مشغلي الطائرات المسيّرة الذين يدخلون المجال الجوي المحظور دون تصريح قد يواجهون غرامات تصل إلى 100 ألف دولار، إلى جانب توجيه تهم جنائية ومصادرة طائراتهم.كما نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي فرقا متخصصة حول ملاعب لرصد الطائرات المسيّرة غير المصرح بها وتعطيلها.وفي العام الماضي، وقع الرئيس الأميركي أمرًا تنفيذيًا لتعزيز دفاعات الولايات المتحدة ضد الطائرات المسيّرة التي تشكل تهديدا، كما قامت بتركيب أنظمة جديدة لمكافحة الطائرات المسيّرة على الحدود الأميركية المكسيكية في ولاية .