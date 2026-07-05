"مفاجأة المونديال".. النرويج تقصي البرازيل وتتأهل لربع النهائي

وسيلعب المنتخب النرويجي في ربع النهائي أمام الفائز من مباراة إنجلترا والمكسيك.

وسجل المنتخب النرويجي هدف أول في الدقيقة 3 عن طريق بيرغ لكن إلغي بداعي التسلل، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح في الدقيقة 14، لكن برونو جيماريش أهدرها بعدما تصدى لها الحارس ببراعة.وكاد أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 40 لكن الحارس واصل تألقه، ورد المنتخب النرويجي عن طريق أوديجارد لكن أليسون تألق وتصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 45+3، لينتهي الشوط الأول سلبياً.وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب البرازيلي أفضليته من حيث السيطرة والاستحواذ وخلق الفرص، وسط تألق من جانب حارس ، وكاد إندريك أن يسجل هدف التقدم للبرازيل عقب نزوله كبديل بعدما تلقى تمريرة من فينيسيوس لينفرد بالحارس ويضع الكرة بجوار القائم.وفي الدقيقة 67 كاد أن يخطف هدف التقدم لصالح النرويج بعد كرة عرضية لكنها مرت من أمامه بغرابة شديدة، وفي الدقيقة 74 كاد أندرياس شييلديروب من تسجيل هدف التقدم لكن أليسون واصل تألقه وتصدى للكرة ببراعة.وسجل المنتخب النرويجي هدف التقدم في الدقيقة 80 بعد كرة عرضية من شييلديروب حولها إيرلينج هالاند برأسية في الشباك، وكاد لاعب النرويج أن يسجل التعادل للبرازيل لكن الحارس أبعد الكرة في اللحظة الأخيرة، ثم أهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 85.وفي الدقيقة 89 سجل إيرلينج هالاند هدف ثاني لصالح النرويج بعدما سدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء فشل أليسون في التصدي لها قبل أن يمنح الحكم ركلة جزاء للبرازيل نفذها بنجاح ، لينتهي اللقاء 2-1.