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مشعوذ يوجه رسالة الى ميسي قبل مواجهة مصر

كأس العالم 2026

2026-07-05 | 11:29
مشعوذ يوجه رسالة الى ميسي قبل مواجهة مصر
115 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
وجه الساحر "المشعوذ" الغاني "نانا كواكو بونسام" رسالة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل المباراة المرتقبة أمام نظيره المصري، ضمن دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وجاءت هذه الرسالة بعد أيام قليلة من تأكيد "المشعوذ" الغاني "نانا كواكو بونسام" أن منتخب الرأس الأخضر سيقصي نظيره الأرجنتيني من المونديال.
ولكن المنتخب الأرجنتيني بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي يواصل حملة الدفاع عن لقب بطل كأس العالم لكرة القدم، بفوز وإن كان بصعوبة بالغة على منتخب كابو فيردي (الرأس الأخضر) بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد، في دور الـ32 للمونديال.
وضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا في الدور ثمن النهائي للبطولة يوم الثلاثاء المقبل، مع نظيره المصري الذي تأهل لأول مرة في تاريخه إلى هذا الدور، على حساب نظيره الأسترالي بفوزه عليه بركلات الترجيح.
ولفت "المشعوذ" نانا كواكو بونسام الأنظار خلال كأس العالم الجاري، على نطاق واسع قبل مباراة غانا وإنجلترا في دور المجموعات، بادعائه أنه كان يؤدي "طقوسا روحية"، لمنع هاري كين من هز الشباك.
كما ظهر في مقطع فيديو مثير للجدل خلال مباراة غانا وكولومبيا في دور الـ32 لمونديال 2023، التي انتهت بهزيمة منتخب بلاده بهدف وحيد، "لينقلب السحر على الساحر".
وبعد المباراة، أحاط مشجعو منتخب "التريكولور" بـ "نانا كواكو بونسام" واحتفلوا معه وسط التقاط الصور والرقص والهتافات، وقال "المعالج الإفريقي" برش مسحوق أبيض اللون في واقعة مثيرة للجدل.
كادت توقعات "المشعوذ" أن تتحقق!
فقبل أيام من المباراة، ادعى نانا كواكو بونسام، و"بثقة" تامة، أن منتخب الرأس الأخضر سيقصي المنتخب الأرجنتيني بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، من بطولة كأس العالم 2026.
وانتشرت تعليقاته بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفةً بعدا جديدا غير مألوف لكأس العالم 2026.
لكن عندما جاءت النتيجة مخالفة لتوقعاته، فاجأ بونسام العديد من المشجعين باتباعه نهجا مختلفا تماما، كما هو الحال بالنسبة للمشعوذين والذين يعترفون بالخرافات.
رسالة لميسي رغم التوقع بخروجه من المونديال!
بدلا من الدفاع عن توقعاته، نشر المعالج الشعبي الغاني رسالة عامة مهداة إلى ميسي على "إنستغرام"، مرفقة بصورة لقائد المنتخب الأرجنتيني.
وقال: "أنا، نانا كواكو بونسام، أحبك أكثر يا أخي ميسي. لتكن قوى كوفي 'أو' كوفي معك. قوى لا تزال معك".
وحظي المنشور باهتمام واسع فورا، لأنه جاء بعد وقت قصير من دحض الأرجنتين توقعاته على أرض الملعب.
واستغل بونسام المنشور نفسه لتحذير متابعيه من حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل شخصيته وتحاول الاحتيال على الناس.
وجاءت هذه الإشادة غير المتوقعة متناقضة تماما مع الثقة التي أبداها قبل مباراة خروج المغلوب، حين أصر على أن منتخب الرأس الأخضر سيحقق إحدى أكبر مفاجآت البطولة بإقصاء حامل لقب بطولة العالم.
كأس العالم تجلب شهرة للساحر الغاني
ليست هذه المرة الأولى التي يتصدر فيها نانا كواكو بونسام عناوين الأخبار خلال البطولة الحالية.
وبنى الساحر الغاني سمعة دولية على مر السنين من خلال تنبؤاته الجريئة المتعلقة بمباريات كرة القدم الرفيعة المستوى.
وخلال كأس العالم الجاري، لفت الأنظار على نطاق واسع قبل مباراة غانا وإنجلترا في دور المجموعات، بادعائه أنه كان يؤدي "طقوسا روحية" لمنع هاري كين من هز الشباك.
وانتهت المباراة بين إنجلترا وغانا بالتعادل السلبي، مما سمح لبونسام بالاحتفال علنا والإيحاء بأن طقوسه قد نجحت.
وادعى لاحقا أنه "أطلق" العنان لهاري كين، مشيرا إلى هدف قائد منتخب إنجلترا ضد منتخب بنما لكرة القدم بعد أيام قليلة كدليل إضافي على قدراته المزعومة.
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