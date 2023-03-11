صحيفة: مبابي نادم على تجديد عقده لباريس.. هذا شرط الريال للتعاقد معه

وقال الصحفي كارلوس كاربيو مدير الاتصال في "ماركا": "بعد تقديم مبابي تفسيرات حول تغيير رأيه في أيار الماضي رغم أنه اتفق على شروط التوقيع وعقده لعدة أسابيع، أراد أن يتحقق من إدارة ريال مدريد في التعاقد معه، والكشف إذا كانوا لا يزالون مهتمين بالتوقيع معه.وبحسب الصحيفة، فإن إدارة ريال مدريد تنتظر قرار اللاعب إن كان يريد مغادرة باريس سان جيرمان عبر عدم تفعيل تمديد عقده لغاية صيف 2025 وعليه أن يتخذ الخطوة الأولى، ولن يذهب الفريق نحوه أو يدفع مقابلا للتعاقد معه الصيف القادم، ويفضل انتظار قدومه مجانا صيف 2024.ورفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد التعليق على أخبار إمكانية ضم مبابي، وأكد أنه لن يجيب عن أي سؤال يخص نجم باريس سان جيرمان.إدارة ريال مدريد تنتظر قرار مبابي إن كان يريد مغادرة باريس سان جيرمان عبر عدم تفعيل تمديد عقده لغاية صيف 2025.وبحسب موقع "ديفنسا سنترال" المقرب من ريال مدريد، فإن فلورنتينو بيريز رئيس الفريق وخوسيه أنخيل سانشيز المدير العام يعرفان كل ما سيترتب على إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا والتوقيع المحتمل مع مبابي.كما أن قادة ريال مدريد لا يجهلون ندم مبابي بعد شهور قليلة من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وهو الأمر الذي تأكد من خلال تصريحات الصحفي كارلوس كاربيو مدير الاتصال في "ماركا".