تشافي يتحدث عن عقلية ليفاندوفيسكي ويكشف تفاصيل قضية الفساد

وذكر ليفاندوفسكي قبل أيام بأن برشلونة عليه أن "يتأقلم مع الأسلوب الجديد وأن التيكي تاكا لا تفيد الآن".وسئل تشافي عن ذلك وقال: "أتحدث كثيرًا مع ليفاندوفسكي حول كرة القدم، سأقارنه بلاعبين مثل رونالدينهو وميسي، إنه غير عقلية الفريق، إنه قائد بالفطرة وجميع اللاعبين معه، نتحدث كثيرًا بيننا".وأضاف تشافي: "قبل 10 سنوات كرة القدم لم تكن سريعة جدا ولم تكن جسدية مثل الآن، في السابق كانت كرة القدم أبطأ وأكثر قابلية للتحكم".وتابع: "فرق قليلة جدا كانت تضغط عليك بالأمام، كانوا يعطوك الكرة، أتفق تماما مع ليفاندوفسكي، لكن هذا لا يغير نظرتنا عن كرة القدم".وعن عودة ليفاندوفسكي وموعد عودة بيدري قال تشافي: "ليفاندوفسكي يتدرب مع المجموعة منذ الخميس وهو جاهز، إنه مثال للاعب الملتزم ودائمًا يريد اللعب، إنه لاعب عام وساعد بتغيير عقلية الفريق، سعداء بوجوده، إنه لاعب مهم".وأتم: "بخصوص بيدري وديمبلي يجب علينا الانتظار، هم يتدربا بشكل فردي وسنرى".وأوضح مدرب برشلونة: "فزنا بمباريات بدون ليفاندوفسكي لكن بالتأكيد نفتقده، هجوميًا نحن أقوى معه".وعن صفقات برشلونة أوضح تشافي: "دائما ما أتحدث مع الرئيس (خوان لابورتا) نتحدث أيضا عن التخطيط وقريبا سنحاول تعزيز أنفسنا في الصيف، المراكز التي قالها الرئيس وهي ظهير، قلب دفاع ومهاجم هي بالفعل أولوياتنا".وبسؤاله عن تجديد عقده مع برشلونة ذكر تشافي: "لقد ناقشنا الأمر، أنا منسجم كثيراً ودائما ما أقول لنفسي أن أهدأ فهذا يتعلق بالفوز بالألقاب، نحن على الأبواب، من الأفضل التركيز على الرياضة وليس على الأمور التعاقدية".أما عن قضية نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا فقال تشافي: "إنها قضية للرئيس الذي يقول إننا يجب أن نركز على كرة القدم ونتحلى بالهدوء وهذا ما أفعله، في غرفة تبديل الملابس نتحدث عن كرة القدم وهذا فقط ما يقلقني".وبخصوص اجتماع ريال مدريد بشأن الاتهامات الموجهة لبرشلونة رد مدرب برشلونة: "لا أعلم حقًا، نحاول فقط إدارة الفريق، لا نتأثر بهذه الجوانب، فينيسوس وكورتوا ومودريتش هم من يجب أن نقلق منهم، نحن فقط نركز على أرض الملعب".