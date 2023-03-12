هالاند يواصل التألق ويحقق رقماً "مميزاً" في الدوري الإنكليزي

وبحسب أرقام "أوبتا"، أصبح كريستال بالاس أول فريق منذ موسم (2003-2004)، يفشل في تسديد أي كرة على المرمى في 3 مباريات متتالية بالبريميرليج.وبالنظر إلى أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في أول 30 مباراة لهم بالبريميرليج، يأتي الثنائي أندي كول وهالاند برصيد 28 هدفا، في الوقت الذي خاض فيه النرويجي مباراته رقم 26، بحسب أرقام "سكواكا".وفشل كريستال بالاس في تحقيق أي انتصار في آخر 10 مباريات خاضها في البريميرليج، كما فشل في التسجيل خلال 12 من 26 مباراة خاضها هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر.ولم يسجل بالاس أي هدف في آخر 3 مباريات بالبريميرليج، وغابت أهداف الفريق في آخر 323 دقيقة.وحافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه 10 مرات في 27 مباراة بالدوري هذا الموسم، ولا يتفوق عليه سوى نيوكاسل (12) وآرسنال.