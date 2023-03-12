صحيفة اسبانية: بنزيما سيبقى في ريال مدريد الموسم المقبل

وأضافت الصحيفة أنه سيتم اتخاذ القرار فيما يتعلق باللاعبين الذين تنتهي عقودهم اعتبارًا من شهر أبريل/نيسان أو على الأقل سيتم إبلاغهم في ذلك الوقت.والآن يمر النادي بمرحلة جس النبض الذي يسبق دائمًا القرار النهائي في أي مفاوضات. هناك سبعة لاعبين يحتاج النادي لتحديد مصيرهم، على الرغم من أن ماريانو متأكد من أنه لن يستمر.وعانى بنزيما، البالغ من العمر 35 عامًا، من سلسلة إصابات متتالية هذا الموسم، والتي أثرت بصورة سلبية على مستواه وقدراته التهديفية؛ الأمر الذي دفع ريال مدريد للتفكير في خليفة للمهاجم الفرنسي.ووضع النادي الملكي الثلاثي البرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والبرتغالي غونزالو راموس، مهاجم بنفيكا، إلى جانب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لخلافة بنزيما.وسجل بنزيما هدفين من ركلتي جزاء في الفوز الكبير 4-صفر على إلتشي في الليغا ليرفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى 229 هدفا ليتجاوز راؤول غونزاليس 228 هدفا ويصبح في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد خلف كريستيانو رونالدو 311 هدفا.وخاض بنزيما مع ريال مدريد 27 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم، أحرز خلالها 18 هدفًا وصنع خمسة أخرين بمجموع دقائق لعب بلغ 2291 دقيقة.ويسيطر الغموض على مستقبل بنزيما مع ريال مدريد، حيث ينتهي عقده في يونيو/حزيران المقبل دون التوصل إلى اتفاق من أجل تجديد العقد، لكن النادي عازم على عدم التفريط في المهاجم الفرنسي.وأعلن بنزيما مهاجم فرنسا الفائز بالكرة الذهبية اعتزاله دوليا في عيد ميلاده 35 أواخر العام الماضي بعد يوم واحد من خسارة فرنسا نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في قطر في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.وكان من المتوقع أن يقود بنزيما هجوم فرنسا في كأس العالم، لكنه اضطر لمغادرة المعسكر في قطر قبل يوم من انطلاق البطولة لتعرضه لإصابة عضلية خلال التدريبات، ولم يقرر المدير الفني ديدييه ديشان استدعاء بديل له؛ مما أشعل الخلافات بينهما.وأثيرت تقارير بشأن خلاف بنزيما، الذي سجل 37 هدفا في 97 مباراة دولية، مع ديشان لعدم ضمه في النهائي رغم تعافيه.