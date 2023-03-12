الزوراء يقتنص ثلاث نقاط من مضيفه الصناعة في ممتاز الكرة

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي على ملعب النادي المضيف الصناعة، واستهل لاعب نادي الزوراء نجم شوان الشوط الثاني بتسجيله الهدف الاول في الدقيقة (69)، فيما عزز حسن عبد الكريم النتيجة من خلال تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (79).وبهذه النتيجة اصبح نادي الزوراء في المركز الخامس برصيد 37 نقطة، فيما تراجع نادي الصناعة الى المركز ما قبل الاخير برصيد 12 نقطة.وشهدت الجولة ايضا فوز نوروز على نفط البصرة بهدف دون رد، وفي مباراة اخرى شهدت فوز الحدود على الديوانية بثلاثة اداف لهدف واحد.