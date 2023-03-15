العراق الى نهائي كأس آسيا للشباب بعد تجاوز اليابان

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف اللاعب علي جاسم في الدقيقة (12) قبل ان يدرك التعادل المنتخب الياباني في الشوط الثاني من المباراة لينتهي الزمن المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.وفي الأشواط الإضافية استطاع منتخبنا الشبابي من احراز هدف التقدم عن طريق اللاعب محمد جميل في الدقيقة (103) ليدرك بعد ذلك المنتخب الياباني هدف التعديل فقبل نهاية الوقت الأصلي للأشواط الإضافية لتؤول المباراة الى ركلات الترجيح التي ابتسمت للعراق ليتأهل الى نهائي البطولة الاسيوية بانتظار الفائز من مباراة أوزبكستان وكوريا الجنوبية.