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العراق الى نهائي كأس آسيا للشباب بعد تجاوز اليابان
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
انتهب مباراة منتخبنا الوطني للشباب مع نظيره الياباني، اليوم الأربعاء، بفور العراق بركلات الترجيح في نصف نهائي البطولة الاسيوية للشباب والوصول الى المباراة النهائية.
وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف اللاعب علي جاسم في الدقيقة (12) قبل ان يدرك التعادل المنتخب الياباني في الشوط الثاني من المباراة لينتهي الزمن المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وفي الأشواط الإضافية استطاع منتخبنا الشبابي من احراز هدف التقدم عن طريق اللاعب محمد جميل في الدقيقة (103) ليدرك بعد ذلك المنتخب الياباني هدف التعديل فقبل نهاية الوقت الأصلي للأشواط الإضافية لتؤول المباراة الى ركلات الترجيح التي ابتسمت للعراق ليتأهل الى نهائي البطولة الاسيوية بانتظار الفائز من مباراة أوزبكستان وكوريا الجنوبية.
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