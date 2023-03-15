أوزبكستان تضرب موعدا مع العراق في نهائي آسيا بعد الفوز على كوريا الجنوبية

وشهدت المباراة التي أقيمت على ارض ملعب ميلي ستاديوم في انطلاق فاعليات الدور نصف النهائي من البطولة فوز منتخب أوزبكستان بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد للمنتخب الكوري الجنوبي في ركلات الترجيح.ولم ينجح الفريقان في التسجيل خلال الوقت الاصلي، ثم استمر التعادل السلبي في الوقت الإضافي أيضاً ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، التي سجل فيها المنتخب الأوزبكي ثلاث محاولات ناجحة، في حين سجل منتخب كوريا الجنوبية هدفاً واحداً.وبهذا الفوز سيلاقي المنتخب الاوزبكي منتخبنا الوطني للشباب في نهائي كأس اسيا للشباب بعد ان كان العراق قد وصل الى النهائي عبر بوابة المنتخب الياباني عبر ركلات الترجيح.