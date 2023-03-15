بنزيما يزين قائمة الريال في مواجهة ليفربول

وشهدت التشكيلة عودة الفرنسي كريم بنزيما قائد خط هجومي الميرنجي، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباراة الأخيرة ضد إسبانيول في الليجا.ويتواجد كامافينجا في مركزه المفضل في خط الوسط بجانب كروس ومودريتش، بينما يلعب ناتشو وكارفاخال كظهيرين.وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:حراسة المرمى: تيبو كورتوا.خط الدفاع: ناتشو، روديجر، ميليتاو، وكارفاخال.خط الوسط: توني كروس، كامافينجا، ولوكا مودريتش.خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، فيدي فالفيردي، وكريم بنزيما.وكان ريال مدريد، قد حقق الانتصار في لقاء الذهاب في ملعب "أنفيلد" بنتيجة (5-2).