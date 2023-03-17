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مواجهات متوازنة في ربع نهائي الدوري الأوروبي
Alsumaria Tv
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أسفرت قرعة الدوري الأوروبي التي سحبت اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهات متوازنة باستثناء مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية التي تعتبر أصعب مواجهات الدور.
وجاءت مواجهات ربع النهائي، حسب ما يلي:
مانشستر يونايتد - إشبيلية
يوفنتوس - لشبونة
بايرن ليفركوزن - سان جيلواز
فاينورد - روما
أما نصف النهائي، فإن الفائز من المباراة 2 (يوفنتوس - لشبونة) سيلاعب الفائز من المباراة 1 (مانشستر يونايتد - إشبيلية).
ويلاعب الفائز من المباراة 4 (فاينورد - روما) الفائز من المباراة 3 (بايرن ليفركوزن - سان جيلواز).
المباراة النهائية (لتحديد صاحب الأرض)
نصف النهائي الأول - نصف النهائي الثاني
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