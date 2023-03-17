مواجهات متوازنة في ربع نهائي الدوري الأوروبي

وجاءت مواجهات ربع النهائي، حسب ما يلي:مانشستر يونايتد - إشبيليةيوفنتوس - لشبونةبايرن ليفركوزن - سان جيلوازفاينورد - روماأما نصف النهائي، فإن الفائز من المباراة 2 (يوفنتوس - لشبونة) سيلاعب الفائز من المباراة 1 (مانشستر يونايتد - إشبيلية).ويلاعب الفائز من المباراة 4 (فاينورد - روما) الفائز من المباراة 3 (بايرن ليفركوزن - سان جيلواز).المباراة النهائية (لتحديد صاحب الأرض)نصف النهائي الأول - نصف النهائي الثاني