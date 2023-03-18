العراق يخسر من أوزبكستان في نهائي آسيا للشباب

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.وفي الدقيقة 72 من شوط المباراة الثاني، تمكنت أوزبكستان من أحراز هدف الفوز عبر ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب عمر علي رحمونالييف.وبهذا الفوز توج منتخب أوزبكستان بلقب بطولة كأس آسيا دون 20 عاماً، فيما احتل العراق المركز الثاني.وجرت المباراة النهائية في ملعب بونيودكور الذي يتسع لأكثر من 35 ألف متفرج، عند الساعة الخامسة عصر اليوم السبت، بتوقيت العاصمة بغداد.