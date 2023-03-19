لقب الدوري الإسباني قد يحسم.. مواجهة مصيرية بين برشلونة وريال مدريد اليوم

تقام المباراة لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني، وتبدأ عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت العراق.بإمكان عشاق أقوى مباراة في العالم، متابعتها عبر قنوات beIN Sports مالكة حقوق بث الدوري الإسباني في المنطقة العربية، التي أسندت مهمة التعليق عليها للمعلق اليمني حسن العيدروس.ويدخل الغريمان "الكلاسيكو" في ظل أفضلية واضحة لأصحاب الأرض، الذين يتصدرون جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، بفارق 9 نقاط كاملة عن ريال مدريد.ومن المؤكد أن نتيجة هذه القمة "الكلاسيكية" ستُلقي بظلالها على مستقبل المنافسة على لقب الدوري لهذا الموسم 2022-2023.ففي حال فوز برشلونة، فإن الفريق الكتالوني سيوسّع الفارق عن غريمه ريال مدريد إلى 12 نقطة؛ الأمر الذي يقربه أكثر من التتويج باللقب للمرة السابعة والعشرين في تاريخه، والأولى منذ موسم 2018-2019.أما في حال عاد ريال مدريد إلى العاصمة الإسبانية بالنقاط الثلاث، فهذا معناه أن المنافسة ستشتعل مجدداً، على اعتبار أن الفارق سيضيق إلى 6 نقاط، مع بقاء 12 جولة على نهاية الموسم.ويمكن القول إن الاحتمال الثالث والأخير، وهو نتيجة التعادل، سيكون مُرضياً لبرشلونة أكثر من غريمه، نظراً لأن الفارق سيبقى عند 9 نقاط.وأعلن برشلونة قائمته المشاركة في المباراة، والتي خلت من نجميه، الفرنسي عثمان ديمبيلي، والإسباني بيدري غونزاليس، بداعي الإصابة.وقال تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، في مؤتمر صحفي عن لاعبه بيدري: "لقد أنهى المران يوم الجمعة وشعر ببعض الانزعاج، فقلت له إنه ليس من الضروري أن يشارك ثم نفقده بقية الموسم، لا نريد أن نخسره لشهرين آخرين".وحول المباراة، علّق مدرب برشلونة: "أعتقد أن ريال مدريد سيلعب مباراة هجومية، سنحتاج للسيطرة عليها، هم يلعبون بشكل جيد مؤخراً، وعليه سيكون من الصعب للغاية الحصول على النقاط الثلاث".أما نظيره الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، فقال: "لدينا الخطة التي سنلعب بها، لقد قمنا بكل التقييمات لهذه الموقعة، وفي الوقت نفسه يجب أن نرى برشلونة كأسد، لأننا سنلعب ضد فريق عظيم، هناك دائماً خوف من مثل هذه المباريات، لكن الأمر طبيعي".كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم في وقت سابق، عن أسماء طاقم التحكيم، المكلف بإدارة مباراة "الكلاسيكو".ووقع الاختيار على الحكم ريكاردو دي بورغوس، بينما سيتولى زميله سيزار سوتو غرادو، إدارة تقنية حكم الفيديو "VAR".