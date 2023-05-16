ليوث الرافدين يغادرون الى الأرجنتين للمشاركة بكأس العالم

وذكر اعلام اتحاد الكرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وفد منتخبنا الشبابي غادر إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس ايريس، للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب دون 20 عاماً والتي ستنطلق مبارياتها في 20 من الشهر الحالي".وأضاف، أن "منتخبنا سيلعب أولى مبارياته في المونديال امام منتخب الأوروغواي في 22 من هذا الشهر من ثم سيلاقي نظيره التونسي في الخامس والعشرين منه، على ان يختتم مباريات مجموعته الرابعة بلقاء المنتخب الإنكليزي يوم 28".