كأس العراق.. الجوية يتجاوز الشرطة ويتأهل لدور الثمانية

تغلب فريق القوة الجوية، الثلاثاء، على نظيره الشرطة وتأهل لدور الثمانية من بطولة كأس العراق.

وانتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ليحتكم الفريقان لضربات الترجيح قبل أن يحسمها القوة الجوية. يشار الى أن المباراة اقيمت على ملعب الشعب الدولي في بغداد.