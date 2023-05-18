يلعب في الدوري السويدي.. العراقي "باشانغ عبد الله" يقترب من تمثيل منتخبنا الوطني

عبد الله نجح في اعتلاء صدارة هدافي الدرجة الأولى السويدية، برصيد 6 اهداف بعد سبع جولات من البداية، اذ سجّل بشكل متواصل في مُبارياته الأربع الأخيرة، الأمر الذي رفع أسهمه في الانضمام لكتيبة الاسود قُبيل مُعسكر إسبانيا في شهر حُزيران المقبل.كاساس كان قد اتصل باللاعب قبل مُدة، ولاقى تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، غير إن استدعاء اللاعب تعطّل بسبب عدم امتلاكه للجواز العراقي، لكن المُطالبات الجماهيرية الاخيرة وتألق اللاعب بشكل لافت، عجّل من مساعي الجميع، في استكمال اوراقه وجعله مؤهلًا لتمثيل المُنتخب في الأيام المقبلة.