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يلعب في الدوري السويدي.. العراقي "باشانغ عبد الله" يقترب من تمثيل منتخبنا الوطني
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
شَرَع مُهاجم يونشوبينغ السويدي باشانغ عبد الله (28 عامًا)، باستكمال إجراءات حصوله على الجواز العراقي، بعد أن أبدى مُدرب منتخبنا الوطني (خيسوس كاساس)، إعجابه بالمهاجم العراقي المُتألق مؤخراً في دوري الدرجة الاولى السويدي.
عبد الله نجح في اعتلاء صدارة هدافي الدرجة الأولى السويدية، برصيد 6 اهداف بعد سبع جولات من البداية، اذ سجّل بشكل متواصل في مُبارياته الأربع الأخيرة، الأمر الذي رفع أسهمه في الانضمام لكتيبة الاسود قُبيل مُعسكر إسبانيا في شهر حُزيران المقبل.
كاساس كان قد اتصل باللاعب قبل مُدة، ولاقى تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، غير إن استدعاء اللاعب تعطّل بسبب عدم امتلاكه للجواز العراقي، لكن المُطالبات الجماهيرية الاخيرة وتألق اللاعب بشكل لافت، عجّل من مساعي الجميع، في استكمال اوراقه وجعله مؤهلًا لتمثيل المُنتخب في الأيام المقبلة.
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