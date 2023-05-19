بيريز يحسم مستقبل أنشيلوتي مع النادي الملكي

وتدور الشكوك حول مستقبل أنشيلوتي بعد وداع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي ولكن تشير التقارير بأن فلورنتينو بيريز قرر بقاء المدرب.وأفادت التقارير بأن "هناك جلسة جمعت بين بيريز وأنشيلوتي حيث تم مناقشة خطة تدعيم الفريق ومستقبله قبل الموسم الجديد".وكان أنشيلوتي مرتبطًا بتدريب أكثر من فريق أبرزها منتخب البرازيل إلا أنه سوف يكمل عقده للنهاية مع الملكي.وأشارت التقارير بأن "هذا الإقصاء لم يغير خطط المسؤولين من حيث مستقبل أنشيلوتي وكذلك بعض اللاعبين وسيتم سير كل شيء وفقًا لتلك الخطة في نهاية الموسم".كما أفادت التقارير بأن "ريال مدريد قد استقر على ضم 3 أو 4 لاعبين بحد أقصى في الصيف المقبل فيما سيكون مركز المهاجم هو الأولوية في التدعيمات".