توخيل يعلق على مستقبل كانسيلو في البايرن

وتحوم الشكوك حول مستقبل البرتغالي في صفوف بايرن ميونخ، بعدما أشارت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" منذ أيام، إلى ميل العملاق البافاري لعدم التفاوض على ضمه نهائيًا، رغم وجود بند يتيح له شراءه مقابل 70 مليون يورو.وقال توخيل، خلال مؤتمر صحفي أجراه اليوم الجمعة: "لدي انطباع بأن جواو كانسيلو يشعر بالارتياح الشديد هنا، ولكن جميع الأطراف يشاركون في اتخاذ القرار".وأضاف: "رغبته في التدريبات فريدة من نوعها، لدي شعور بأنه سعيد للغاية هنا، سنناقش كل شيء عقب نهاية الموسم".يذكر أن كانسيلو شارك مع بايرن ميونخ في 19 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل هدف واحد وصناعة 6 آخرين.