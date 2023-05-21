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لجنة الانضباط تقرر مُعاقبة جماهير فريقي القوة الجوية والشرطة

رياضة

2023-05-21 | 06:30
لجنة الانضباط تقرر مُعاقبة جماهير فريقي القوة الجوية والشرطة
930 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أصدرت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اليوم الأحد، قراراً بشأن مباراة القوة الجوية والشرطة في بطولة الكأس

وذكر الاتحاد العراقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم عقدت اجتماعاً لمناقشةِ تقرير مشرف مباراة فريقي الشرطة والقوة الجوية التي جرت في ملعبِ الشعب الدوليّ بتاريخ 2023/5/16 ضمن منافساتِ كأس العراق".

وأضاف: "إذ دابَ مشجعو بعض الأندية على إطلاق بعض الهتافاتِ أثناء المباريات تتعارضُ مع القيم والمفاهيم الوطنيّة والدولية، وما تسببه هذه الهتافات من احتقانٍ داخل الملعب، وما تزرعه من غلٍ وحقدٍ بين الجماهير، وهذا ما رصدناه في الآونةِ الأخيرة في ملاعبنا".

وأشار البيان الى، أن "اللجنة تبين لها قيام جماهير الفريقين أعلاه بإطلاقِ عباراتٍ مسيئة وهتافاتٍ بعيدة عن الروح الرياضيّة، وكنا قد حذرنا مسبقاً من الابتعاد عن هذه الأفعالِ، وقد رصدنا هذه التجاوزاتَ والمخالفات للوائح والتعليمات التي أصدرها اتحادُ كرة القدم".

وطالب اتحاد الكرة، الجماهير الرياضيّة بـ"الالتزام بقواعد الاحترام وآداب الملاعب وتقاليد التشجيع الخالي من أي عباراتٍ مسيئةٍ أو معيبة".

وأشادَ مشرف المباراة في تقريره بـ"الجهودِ المبذولةِ من قبل آمر حماية الملعب الخارجي المقدم "رزاق حسن" والدكتور "علاء أحمد" مدير ملعب الشعب الدوليّ والمقدم "محمد بهير"، حيث قدموا جهوداً كبيرةً من أجل الحفاظ على الأمن". بحسب البيان

وعليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنة ما يلي:

1- حرمان جماهير فريقي الشرطة والقوة الجوية من دخول الملاعب لمباراةٍ واحدةٍ على أرضهم المفترضة، وستكون العقوبة مضاعفةً في حالة تكرار مثل هذه الهتافات، استناداً لأحكام المادة (67 / 4 / ح ) من لائحةِ الانضباط.









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