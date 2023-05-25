بدون الـ VAR.. من سيكون بطل الدوري الاسباني

وبحسب الصحيفة فلن "يكون برشلونة بطلا "لليغا" في هذه المرحلة من الموسم لو لم يتم الاستعانة بتقنية الـ"VAR"، حيث سيكون ريال مدريد وقتها المتصدر.وأكدت الصحيفة، أنه "حتى قبل مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو التي فاز فيها الميرنغي 2/1 سيكون الفريق الأبيض متعادلا مع برشلونة في الرصيد دون تقنية الـ"VAR".وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أنه "أمر هائل" أن نرى أنه في الموسم الذي قيل فيه الكثير عن قضية نيغريرا، فإن فارق الـ14 نقطة بين برشلونة وريال مدريد سيختفي لو لم تكن تقنية الـ"VAR" موجودة".وسيكون لدى برشلونة 10 نقاط أقل من ريال مدريد (75 بدلا من 85)، دون تقنية الـ"VAR".ومن أبرز اللقطات المثيرة للجدل في الليغا هذا الموسم كانت لقطة هدف ماركو أسينسيو على برشلونة في كلاسيكو الدور الثاني والذي ألغاه الحكم بعد الاستعانة بتقنية الـ"VAR" قبل أن يسجل فرانك كيسي هدف الفوز لبرشلونة.يشار إلى أن برشلونة حسم لقب الليغا بعد فوزه على إسبانيول 4/2 في الجولة الـ34 خارج الكامب نو.ويتنافس ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على المركز الثاني حيث حصد الميرنغي، بطل الموسم الماضي، 74 نقطة مقابل 73 نقطة لأتلتيكو.وتتبقى جولتان لكل فريق حيث سيلعب برشلونة مع ريال مايوركا وسيلتا فيغو في حين يلعب ريال مدريد مع إشبيلية وأتلتيك بلباو، أما أتلتيكو مدريد فيلعب مع ريال سوسييداد وفياريال.