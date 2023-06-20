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العراق يتوج بكأس غرب آسيا تحت 23 عاماً

رياضة

2023-06-20 | 15:10
العراق يتوج بكأس غرب آسيا تحت 23 عاماً
3,622 مشاهدة

توج المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الثلاثاء، بكأس غرب آسيا تحت 23 عاماً، بعد هزيمة نظيره الإيراني.

وانتهت المباراة التي احتضنها ملعب المدينة في بغداد، بالتعادل بشوطيها الاصليين بهدف لكل منهما.
 
ولجأ الفريقان الى ركلات الترجيح ليحسمها منتخبنا الأولمبي ويحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.
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غرب آسيا

الأولمبي العراقي

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