مفاجأة مدوية تخص انتقال صلاح الى السعودية

ودخل اتحاد جدة في مفاوضات مع ليفربول، من أجل ضم صلاح، وقدم عرضا ضخما وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، لكن تم رفضه.وقال أنطونيو بحسب شبكة BBC البريطانية: "لم يرفض صلاح فكرة الانتقال إلى السعودية بأي حال من الأحوال".وأضاف: "ليفربول منعه وحبسه، وأخبروه بأنه لن يذهب إلى أي مكان، لكن في الوقت نفسه، يحسب له أنه لم يثر أي ضجة، وترك النادي يفعل ما يحلو له، لكنني أعرف حقيقة أنه كان مستعدا للرحيل".وتابع: "ماذا يمكنه أن يفعل أكثر مما فعله في ليفربول، لقد كان انتقاله إلى السعودية فرصة رائعة، خاصة أنه رجل مسلم، ولم يكن هناك أي شيء سلبي يمنعه من هذه الخطوة".وواصل: "أفهم أن لديه عقد مع ليفربول، لكنه أوفى بكل شيء مع النادي خلال السنوات الماضية، وفاز بالألقاب مثل الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال".وأكمل: "شخص مسلم كان سيذهب إلى بلد مسلم، وسيحصل على 215 مليون جنيه إسترليني وهو في عمر 31 عاما، لذلك من الجنون تماما أنهم رفضوا هذا العرض".واختتم: "لا أعلم على أي شيء سيتنافسون هذا الموسم، حتى لو لم يعوضوه، كان عليهم أن يعتبروا هذا الموسم مشطوبا".