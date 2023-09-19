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إيطاليا.. طعن مشجع لنادي نيوكاسل في ميلانو
رياضة
2023-09-19 | 09:39
المصدر:
وكالات
276 مشاهدة
أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن مشجعا لنيوكاسل تعرض للطعن ليل الإثنين الثلاثاء في مدينة ميلانو قبل المواجهة المرتقبة بين النادي الإنجليزي ومضيفه ميلان ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.
وقال مصدر في الشرطة أن "إصابة الرجل ليست خطيرة وأن "عناصر من مركز شرطة بورتا تيتشينيسي تدخلوا بعد الاعتداء على رجل بريطاني كان برفقة أحد الأصدقاء".
وأضاف: "اقتربت مجموعة من الأشخاص الملثمين من الرجل البالغ 58 عاما، وطعنوه في ذراعه وظهره. تم نقله إلى مستشفى ميلانو وسيتمكن من مغادرته قريبا".
واشار المصدر إلى أنه "تم فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان "الاعتداء مرتبطا بشجار بين جماهير الناديين أم بعمل إجرامي".
من ناحيته، أعرب متحدث باسم نيوكاسل عن "قلقه بعد التقارير عن الهجوم العنيف على أحد مشجعيه في ميلانو".
وأضاف: "لقد تواصلنا مع السلطات المحلية لفهم ملابسات هذا الاعتداء. أفكارنا مع المشجع وعائلته ونأمل في الشفاء العاجل والسريع".
المحرر:
سعد أحمد
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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