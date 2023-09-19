بعد حصد ذهبية ورقم عالمي.. هكذا احتفى العراق برباعين

بعد ذهبية ورقم عالمي في بطولة العالم لرفع الاثقال، اقامت سفارة العراق لدى المملكة العربية السعودية، احتفالا بالرباعين العراقيين قاسم حسن وعلي عمار.

وحصد الرباع العراقي قاسم حسن الوسام الذهبي في بطولة العالم التي احتضنها السعودية، كما حقق الرباع علي عمار يسر رقماً عالمياً جديداً في ذات البطولة.

وقال اتحاد رفع الاثقال في بيان، "بحضور وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع ورئيس الاتحاد الدولي برفع الاثقال محمد حسن جلود احتفت سفارة العراق في المملكة العربية السعودية بوفد المنتخب الوطني برفع الاثقال المشارك في بطولة ألعالم لما حقق من انجازات عالمية جديدة متمثلة بذهبية العالم للرباع قاسم حسين والرقم العالمي الجديد باسم الرباع علي عمار يسر بالاضافة الى وضع اولى الخطوات نحو التاهل لاولمبياد باريس".

وأضاف البيان "استقبلت سفيرة العراق في المملكة صفية السهيل وفد المنتخب بكلمات والشكر والثناء للاتحاد العراقي برفع الاثقال والملاك التدريبي واللاعبين لما قدموه من اجازات تليق بسمعة العراق".

واشارت السهيل الى ان "راية العراق ترتفع بافعالكم الخيرة وان ما تحقق على ايدكم هو مفخرة لكلك العراقيين ويستحق التقدير والثناء"، كما قدمت سفيرة العراق "دروع التميز التذكارية لادارة الاتحاد والملاك التدريبي واللاعبين الذين من جانبهم عبروا عن شكرهم وتقديرهم بهذه الحفاوة والاستقبال من قبل سفارة العراق".