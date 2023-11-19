بالصور.. هكذا يستعد أسود الرافدين لموقعة فيتنام

تنشر السومرية نيوز، صوراً لتدريبات المنتخب الوطني العراقي، مساء اليوم الأحد، في العاصمة الفيتنامية هانوي.



وسيلتقي منتخبنا الوطني نظيره منتخب فيتنام عصر الثلاثاء المقبل في الساعة الثالثة بتوقيت بغداد ضمن الجولة الثانية من التصفيات القارية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.