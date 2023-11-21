وتأهل منتخب إيطاليا لليورو بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 14 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة فقط أمام أوكرانيا صاحبة المركز الثالث.قال سباليتي في تصريحات صحفية: "لا شيء يمكن اعتباره أمرا مفروغا منه، لقد قدمنا مباراة جيدة، وأضعنا العديد من الفرص في الشوط الأول، وعندما لا نسجل تصبح المباراة بدنية أكثر وفي تلك المرحلة لم تعد المباراة تتعلق بكرة القدم".وأضاف "كان علينا مواصلة الهجوم، لكن أوكرانيا أثبتوا أنهم فريق جيد جدا وسببوا لنا الكثير من المشاكل".وتابع: "بعد المباراة، ذهبت لأحيي جميع المتعاونين معي، الرئيس ووفد الاتحاد، لأننا جميعا كنا نهتم بهذه النتيجة كثيرا، وكان مناسبا أن نحظى بهذه اللحظة لنهنئ أنفسنا".وأتم تصريحاته "الآن يرتفع المستوى، الآن تبدأ المتعة".