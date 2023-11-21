ريال مدريد يتواصل مع بديل مفاجئ لأنشيلوتي

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وذكرت تقارير بأنه وقع بالفعل عقود تدريب لمنتخب البرازيل.ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يعتقد فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، أن الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، هو الشخصية المثالية لقيادة مشروع الشباب عقب رحيل أنشيلوتي.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد تواصل بالفعل مع دي زيربي، الذي يقود أحد أبرز المشاريع في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المفاوضات لا تزال في مرحلتها الأولية.ويرى بيريز أن دي زيربي جاهز بالفعل لتحقيق قفزة كبيرة في مسيرته، والانتقال إلى تدريب أحد أندية القمة.ويراهن بيريز على تميز دي زيربي خلال السنوات الأخيرة في إخراج المواهب الجديدة واستعادة تألق اللاعبين الذين كانوا بعيدا عن أفضل مستوياتهم.