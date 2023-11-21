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ضمن مجموعة العراق.. التعادل السلبي يخيم على لقاء الفلبين وإندونيسيا

رياضة

2023-11-21 | 11:02
ضمن مجموعة العراق.. التعادل السلبي يخيم على لقاء الفلبين وإندونيسيا
816 مشاهدة

تعادل منتخب الفلبين مع ضيفه الإندونيسي بهدف لهدف، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكاس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

تقدم المنتخب الفلبيني بهدف أحرزه باتريك ريتشلت في الدقيقة 23، وتعادل نظيره الإندونيسي عن طريق ساديل راماداني في الدقيقة 70.

وكان قد تغلب المنتخب الوطني العراقي، على نظيره الفيتنامي بهدف سجله اللاعب مهند علي في الدقيقة 96 من عمر اللقاء، ضمن المجموعة ذاتها (F).

وجاء ترتيب المجموعة (F) بعد انتهاء الجولة الثانية، بصدارة العراق برصيد 6 نقاط، ثم فيتنام بـ3 نقاط، والفلبين بنقطة واحدة، وأخيراً إندونيسيا بنقطة واحدة أيضاً.
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