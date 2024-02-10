للمرة الثانية توالياً.. قطر تتوج بكأس آسيا بعد هزيمة الأردن

توج المنتخب القطري، اليوم السبت، بلقب كأس آسيا 2023 عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره الأردني، بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وسجل اهداف قطر اللاعب أكرم عفيف عبر ثلاث ركلات جزاء في الدقائق 22 و 73 و94.



أما هدف الأردن فجاء عند الدقيقة 67 عبر اللاعب يزن النعيمات.



وانتهت المباراة بثلاثة أهداف للعنابي مقابل واحد لنشامى الأردن، ليتوج بذلك المنتخب القطري بلقب بطولة كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي إذ سبق له وأن توج بلقب البطولة الأهم في القارة بنسخة 2019 على حساب اليابان.