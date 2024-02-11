"ديانا داوود" تلتحق بمنتخب العراق النسوي رسمياً.. من هي؟

وأصدرت الدائرةُ القنصلية في دُبي التابعة لسفارةِ جمهورية العراق في دولةِ الإمارات العربية المتحدة جوازَ السفر الرسميّ للاعبة ديانا داوود، بحُضور مديرِ المنتخب النسويّ والمقرر فـي اللجنة علي عباس، حيث تمّ تسليمها جواز السفر لتكون ضمن قائمةِ المنتخب في المنافساتِ المرتقبة.واللاعبة "ديانا داوود" محترفةٌ في صفوف نادي "بوليتكنيكا تيميشوارا" ضمن الدوري الروماني، إذ تمّ استدعاؤها لتمثيل المنتخبِ النسويّ الذي سيلعبُ أمامَ منتخبات سوريا والنيبال وفلسطين في بطولة اتحاد غرب آسيا لمنتخبات السيدات للفترة من 19 ولغاية 29 من الشهر الحالي بمدينةِ جدة السعودية.ويواصل المنتخب النسويّ معسكره التدريبيّ في مدينةِ دبي ضمن برنامج تحضيراته للبطولة الإقليميّة والتي ستمنح المنتخب التصنيف الرسميّ للمرة الاولى على المستويين الآسيوي والدوليّ.