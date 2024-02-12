صفقة مبابي.. محيطه غير مقتنع بعرض ريال مدريد

لايزال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، لم يعلن قراره النهائي بشأن مستقبله في الموسم المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي، وسط محاولات من النادي الفرنسي لتجديد عقده.

فيما ظهرت تقارير صحفية مؤخرًا، تفيد بأن مبابي قرر الانتقال لصفوف ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.

لكن بحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن مبابي لم يتخذ قراره حتى الآن بشأن مستقبله، سواء بالبقاء مع باريس سان جيرمان أو الانتقال لريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة، أن مبابي يميل للانتقال إلى ريال مدريد، لكن بعض المقربين منه ليسوا مقتنعين بعرض المرينجي، ما يؤجل خطوة التوقيع بشكل رسمي.

وأكدت أن مبابي كان علم بتفاصيل عرض ريال مدريد في شهر كانون الثاني الماضي، بعد أن بات حرًا في التوقيع لأي نادٍ.

وجاء عرض ريال مدريد الأخير، أقل من العرض الذي تم تقديمه في آيار 2022، قبل تجديد عقده مع باريس سان جيرمان لموسمين، ومع ذلك، سيبقى كيليان الأعلى أجرًا بين نجوم المرينجي.

وعرض ريال مدريد على مبابي قبل عامين، مكافأة توقيع بقيمة 130 مليون يورو، وراتبًا قدره 26 مليون يورو سنويًا في ولكن جاء العرض الحالي أقل من ذلك.

أما باريس سان جيرمان، فقد قدم عرضًا لنجمه الفرنسي قبل عدة أشهر، يتضمن مجموعة من الخيارات للبقاء، بعقد إما طويل الأجل أو قصير الأجل وبراتب صافي قدره 75 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد غير قادر على مطابقة عرض باريس سان جيرمان، لكن فلورنتينو بيريز، رئيس الريال بذل كل ما في وسعه لضم مبابي، ويعتقد أن النجم الفرنسي سيقدر ذلك.