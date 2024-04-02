الكشف عن "عائق وحيد" أمام فليك لقيادة برشلونة

وارتبط اسم فليك، المدرب السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، بخلافة تشافي في قيادة برشلونة، بداية من الموسم المقبل.

وأعلن تشافي، رحيله عن تدريب برشلونة، عقب نهاية الموسم الجاري، خاصة بعدما ودع الفريق تحت قيادته بطولة كأس إسبانيا وخسر السوبر الإسباني.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فقد تم عرض اسم فليك على برشلونة بالفعل، لتولي قيادة الفريق الكتالوني، في الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة، أن هناك عائقًا يقف أمام تولي فليك تدريب برشلونة، وهو عدم إجادته للغتين الإسبانية والإنجليزية.

يشار إلى أن هناك بعض الأسماء الأخرى مرشحة لقيادة برشلونة مثل توماس توخيل وجارسيا بيمينتا وروبرتو دي زيربي.