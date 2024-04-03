علي الحمادي يكشف التجارب الصعبة التي مر بها في الخارج: فخور لأني عراقي

وخاض نجم العراق مع فريقه 11 مباراة في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، بعد انتقاله مؤخرًا عقب خروج العراق من كأس آسيا قطر 2024، حيث سجل 4 أهداف وأسهم بتمريرة حاسمة واحدة لزملائه.وقال الحمادي في حوار أجراه مع موقع "تايمز" البريطاني، إنّ "الهتافات المعادية موجودة في كل الملاعب وفي كثير من الأحيان ألتزم الصمت لأنني في موقع يتوجب علي تحمّل المسؤولية الكبيرة، أنا شخصيًا لا أتعرض لهتافات معادية للإسلام وهو أمر جيد تمامًا".وفي سياق آخر تحدّث نجم العراق عن الأمر الذي يشعره بالفخر، قائلًا: "شخصيتي مزدوجة، أنا عراقي من حيث القيم، الطريقة التي تربّيت بها من والدي والطعام الذي أتناوله، أنا عراقي بجذور عميقة، أنا أتحدث العربية مع والدي وفي نفس الوقت أتحدث الإنجليزية مع إخوتي الاثنين، أنا فخور جدًا بكوني عراقيًا ولكن في نفس الوقت أحب مدينتي ليفربول، لا تزال هي موطنًا لي، حيث تعلمت الحياة هناك".وأضاف مهاجم "أسود الرافدين" أنّ "كرة القدم مهنة صعبة وشاقة، عليك أن تلعب كل يوم سبت وثلاثاء، الجماهير تريد منك أن يكون مستواك 9 من 10 كي ترضى عنك، إن لم تكن كذلك ستتعرض للانتقاد، سيقللون من أهميتك ومكانتك لأنهم يدفعون أموالاً طائلة للحضور إلى الملعب ومشاهدتك، هم لا يهتمون بما تشعر به، إنهم يريدون ثبات المستوى فقط".وفي حديثه عن والدته، أكد علي الحمادي قائلًا: "أمي مذهلة، لن أنسى أبدًا التضحيات التي قدمتها، رغم صغر سنها حين هاجرنا من العراق إلى بريطانيا، تحملت عناء السفر وعناء العناية بي. حين كنت صغيرًا جدًا من أجل الوصول إلى والدي، الذي هاجر قبلنا إلى بريطانيا".وشدّد نجم العراق قائلًا: "أنا واثق جدًا، علّمني والداي التواضع والصدق واللطف ومعاملة الناس بشكل جيد والاحترام، لكنني لست مثاليًا فهناك أوقات يكون لدي فيها خلافات في التدريبات وفي الملعب، إنه خط رفيع بين أن تكون متواضعًا وأن تكون أيضًا في مستوى النخبة من الرياضة، البعض يعتقد أن الشخص يكون واثقًا عندما يكون مغرورًا، لكني أحافظ على هدوئي داخل الملعب".