منتخب العراق يتقدم مركزاً واحداً في التصنيف الدولي "فيفا".. إليك القائمة

السومرية نيوز – رياضة



تقدم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، مركزاً واحداً في التصنيف الدولي "فيفا" الجديد، وذلك بعد النتائج الإيجابية في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026.



وبحسب التصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي اطلعت عليه السومرية نيوز، تقدم المنتخب العراقي إلى المركز 58 عالمياً ليحلّ محلّ منتخب جنوب أفريقيا الذي كان يحتل المركز 58 في تصنيف الشهر الماضي، بينما ما زال منتخب الأرجنتين متصدراً القائمة بالتصنيف الأول.

كما جاء العراق بالمركز السابع آسيوياً، بينما حافظ المنتخب الياباني على المركز الأول آسيوياً، يليه إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية بحسب التصنيف الدولي الجديد.