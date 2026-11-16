فاجعة كروية جديدة.. وفاة لاعب بعد إصابة في الرأس

فوتبول كلوب إيزايز، الذي يتخذ من العاصمة مقرا له، في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الأحد: "أصعب خبر اضطررنا لمشاركته كناد على الإطلاق.ببالغ الألم وعميق الحزن، نودع شابا كانت أمامه حياة كاملة، رحيل ترك فراغا لا يمكن وصفه.إثر تعرضه لإصابة بالغة خلال إحدى المباريات، بينما كان يرتدي بكل فخر قميص نادينا "إيزيزا" (Ezeiza)، ننعيه بأسى شديد .اليوم، تتراجع كرة القدم لتصبح في المرتبة الثانية، إذ يغمرنا ألم وداع زميل لنا، شاب كان مليئا بالأحلام والطموحات، وكان جزءا عزيزا على قلوبنا في عائلتنا.ويتقدم الجميع في نادي "إيزيزا" بخالص التعازي، معلنين عن دعمهم الكامل لعائلته وأصدقائه وزملائه في الفريق وكل محبيه في هذا الوقت العصيب للغاية.لترقد روحك بسلام. ستظل دائما جزءا من عائلتنا.وكان نونيز، المولود عام 2008، ويلعب ضمن فرق الناشئين في النادي الأرجنتيني، قد تعرض للإصابة نهاية الأسبوع الماضي، بعدما اصطدمت كرة برأسه خلال مباراة لكرة الصالات، بحسبما أوردته تقارير إعلامية.وسقط اللاعب على أرضية الملعب فاقدا للوعي، الأمر الذي دفع حكم المباراة إلى إيقاف اللعب فورا، فيما تلقى الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.وخضع اللاعب لعملية جراحية في المستشفى، إلا أن حالته لم تتحسن، ليُعلن عن وفاته، وسط حالة من الحزن والصدمة في أوساط ناديه والمهتمين بكرة القدم.يذكر أنه في مطلع شهر الجاري، أعلن نادي عن الوفاة المأساوية لمهاجمه خيسوس دي ميغيل، وذلك بعد تعرضه لضربة قوية في نتيجة اصطدام مع حارس مرمى نادي خلال المباراة بينهما.