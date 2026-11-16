بوقرة: فضّلت بطولة البصرة على الصين وتايلاند لقوة المنتخبات المشاركة

وقال بوقرة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فلسطين، إن الجهاز الفني يتطلع إلى استثمار الأداء الجيد والانضباط اللذين ظهر بهما المنتخب اللبناني أمام ، ومواصلة تقديم مستوى قوي أمام المنتخب الفلسطيني الذي وصفه بالمتطور، مشيراً إلى أنه أظهر صلابة دفاعية خلال مواجهته أمام .وأوضح أن اختيار المشاركة في جاء ضمن رؤية فنية واستراتيجية، قائلاً: «فضّلت المشاركة في على وتايلاند، لأن قوة المنتخبات الموجودة هنا تمنحنا فرصة للاحتكاك الحقيقي الذي نحتاج إليه، سواء بمواجهة منتخب من الصف الأول بحجم العراق، أو من خلال تجربتنا أمام إيران وفلسطين».وأعرب مدرب عن ارتياحه للمردود الفني والبدني للاعبيه في المباراة السابقة أمام المنتخب العراقي، مبيناً أن فريقه قدم أداءً جيداً ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه، وهو أمر إيجابي في ظل حاجة المنتخب إلى مزيد من الوقت للتطور، كما وجه الشكر إلى العراق وشعبه على حفاوة الاستقبال.وبشأن خططه المستقبلية، أشار بوقرة إلى أن الجهاز الفني يعمل وفق استراتيجية واضحة لتكوين تشكيلة قادرة على المنافسة في تصفيات ، مؤكداً أن المنتخب اللبناني يمتلك فرصة للتأهل إلى المونديال في حال توفر الإعداد الجيد والاحتكاك بالمدارس الكروية القوية.ولفت إلى أن حصول المنتخب اللبناني على يوم راحة إضافي مقارنة بالمنتخب الفلسطيني يفرض عليه الاستعداد بدنياً بصورة جيدة لمجاراة المنافس، رافضاً المقارنة بين اللاعب ونظيره اللبناني بسبب اختلاف مستويات الاحتراف في الدوريات العالمية، ومؤكداً امتلاك اللاعب اللبناني إمكانات تؤهله لمنافسة نظرائه في القارة الآسيوية.من جانبه، وصف لاعب المنتخب اللبناني المواجهة المرتقبة أمام فلسطين بالصعبة، مشيراً إلى أن المنتخب الفلسطيني قوي ومنظم.وأضاف أن الروح المعنوية مرتفعة داخل معسكر المنتخب اللبناني، مبيناً أن الفريق قدم مباراة ممتازة أمام العراق وكان قريباً من تحقيق الفوز، وأن اللاعبين يسعون إلى تصحيح الأخطاء السابقة وتقديم أداء قوي أمام فلسطين، بهدف حصد النقاط وتحقيق الانتصار.