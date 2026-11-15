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الفيفا يكشف رقما جديدا لمحمد صلاح

رياضة

2026-11-15 | 15:55
الفيفا يكشف رقما جديدا لمحمد صلاح
المصدر:
وكالات
137 شوهد

أعاد مستند متداول من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجدل حول السجل الدولي لقائد المنتخب المصري محمد صلاح بعدما أظهر خوضه 122 مباراة مع منتخب مصر.

ويكتسب الرقم أهمية خاصة لارتباطه بسباق صلاح على لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، في ظل استمرار الجدل بشأن احتساب هدفين سجلهما اللاعب في مباراة ودية أمام سوازيلاند عام 2013، ولم يدرجا ضمن حصيلته المعترف بها دوليا.

وبحسب الإحصاءات الدولية التي تستبعد الهدفين يمتلك محمد صلاح 68 هدفا بقميص المنتخب المصري، مقابل 69 هدفا لحسام حسن صاحب الرقم القياسي التاريخي، ما يعني أن قائد المنتخب يحتاج إلى هدف واحد لمعادلة الرقم وهدفين لتجاوزه.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى 22 مارس 2013، عندما فاز المنتخب المصري على سوازيلاند، المعروفة حاليا باسم إسواتيني، بنتيجة 10-0 في مباراة ودية أحرز خلالها محمد صلاح هدفين.

ورغم احتساب الهدفين ضمن رصيد اللاعب في عدد من الإحصاءات المصرية فإنهما ظلا خارج سجله التهديفي المعتمد دوليا، بسبب عدم الاعتراف بالمباراة ضمن المواجهات الدولية من الفئة الأولى "A" وفقا للمعايير المنظمة لاحتساب المباريات الدولية.

وأدى هذا الاختلاف إلى تباين رصيد صلاح بين الإحصاءات المحلية والدولية؛ إذ يصل إلى 70 هدفا عند احتساب هدفي سوازيلاند، مقابل 68 هدفا في السجلات التي تستبعدهما.

وأعاد ظهور رقم 122 مباراة في المستند المتداول التساؤلات بشأن ما إذا كان الفيفا قد أجرى مراجعة جديدة لسجل مشاركات صلاح، وما إذا كان ذلك يرتبط بتغيير موقفه من المباراة الودية والهدفين محل الخلاف.
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