تدريبات مغلقة لثلاثة منتخبات في بطولة البصرة الدولية

وبحسب الجدول، يبدأ المنتخب الإيراني تدريباته عند الساعة 11:30 صباحاً على ملعب التدريب (B)، على أن تكون الوحدة مغلقة، فيما يتدرب المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثالثة عصراً على ملعب التدريب (C)، بعيداً عن وسائل الإعلام.وفي الساعة الخامسة مساءً، يخوض المنتخب اللبناني وحدته التدريبية على ملعب التدريب (C) بشكل مغلق، بالتزامن مع تدريبات المنتخب العراقي على ملعب التدريب (B)، التي يُسمح للإعلاميين بحضور أول 15 دقيقة منها.ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره الإيراني، فيما يلتقي المنتخب الفلسطيني نظيره اللبناني، يوم الثلاثاء المقبل، في ختام منافسات البطولة الودية الرباعية.