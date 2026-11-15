تدريبات مغلقة لثلاثة منتخبات في بطولة البصرة الدولية

كريستيانو جونيور يواصل خطواته الدولية.. مشاركة جديدة مع منتخب البرتغال تحت 17 عاماً
10:54 | 2026-11-15
مدربه السابق يكشف أسرار شخصية رونالدو في النصر: الأول حضوراً والأخير مغادرةً
07:28 | 2026-11-15
برشلونة يخطط لبيع أراوخو نهائياً إلى ليفربول في الانتقالات الشتوية
06:50 | 2026-11-15
الزاملي يحسم الجدل بشأن مستقبل أرنولد: مستمر في تدريب المنتخب العراقي
06:08 | 2026-11-15
إيران تتغلب على فلسطين في بطولة البصرة الرباعية
12:05 | 2026-11-14
والد حمزة عبدالكريم يحسم موقف رحيل ابنه عن برشلونة
08:44 | 2026-11-14