برشلونة يخطط لبيع أراوخو نهائياً إلى ليفربول في الانتقالات الشتوية

وبحسب تقارير صحفية، تضع بيع أراوخو ضمن أولوياتها في سوق الانتقالات، في ظل رغبة الجهاز الفني في التعاقد مع مدافع يتناسب مع احتياجات الفريق، إلى جانب الاستفادة من عائد الصفقة في إبرام تعاقدات جديدة.وكان أراوخو قد انتقل إلى في آب 2026 على سبيل الإعارة حتى 30 حزيران 2027، مع وجود بند يتيح للنادي الإنجليزي شراء عقده نهائياً مقابل 55 مليون يورو.وجاءت الإعارة بعد تراجع مشاركات المدافع الأوروغوياني مع برشلونة، رغم حمله شارة القيادة، فيما سعى اللاعب إلى خوض تجربة جديدة في واستعادة مستواه والحصول على فرصة أكبر للمشاركة.وقدم أراوخو مستويات جيدة مع ليفربول، إذ خاض 15 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً، بواقع 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاث مواجهات في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في .وأبدى ليفربول رضاه عن أداء اللاعب وقدرته على شغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، إلا أن الإنجليزي تفضل تقييم مستواه على امتداد الموسم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن شراء عقده.وأشارت التقارير إلى وجود اتصالات أولية بين الناديين بشأن تحويل الإعارة إلى انتقال دائم خلال كانون الثاني المقبل، إذ يرغب برشلونة في حسم الصفقة مبكراً، بينما يسعى ليفربول إلى التفاوض بشأن قيمتها وعدم الالتزام بمبلغ 55 مليون يورو.ووفقاً للمعلومات المتداولة، قد يعرض ليفربول مبلغاً يتراوح بين 40 و45 مليون جنيه إسترليني، في حين لا تبدو إدارة برشلونة مستعدة لتقديم تخفيض كبير، لحاجتها إلى عائد يساعدها في تحركاتها بسوق الانتقالات.