زيدان يفتح النار على لاعبي فرنسا

وأبدى عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به المنتخب الفرنسي، خاصة خلال الشوط الأول، مشيرا إلى وجود أخطاء واضحة في تنفيذ الضغط على المنافس، فضلا عن المساحات التي أتاحها اللاعبون أمام المنتخب التركي.وقال المدرب الفرنسي في تصريحات تلفزيونية: "كان هدفنا التأهل بعد الخسارة أمام ، وقد نجحنا في تحقيق ذلك، لكن من ناحية الأداء هناك أمور تثير الحيرة، خصوصا أننا لم نقدم المستوى المطلوب في الضغط خلال الشوط الأول".وأضاف: "من واجبي التحدث عندما لا تسير الأمور بالشكل الصحيح. أشعر بالإحباط عندما لا أرى ما أريده داخل الملعب، فقد سمحنا للمنافس بالتحرك بحرية ولم ننفذ الضغط بالشكل المطلوب".وأوضح زيدان أن أداء المنتخب تحسن خلال الشوط الثاني، بعدما عمل الجهاز الفني واللاعبون على تصحيح الأخطاء بين الشوطين، مشددا على أن مسؤولية الضغط لا تقع على خط الدفاع وحده، بل تتطلب تحرك جميع اللاعبين بصورة جماعية.وأكد مدرب الديوك ضرورة تحسين الاحتفاظ بالكرة وسرعة تداولها، واللعب بلمسات أقل، معتبرا أن الفريق مطالب بمواصلة العمل لتجنب تكرار المشكلات التي ظهرت أمام .ورغم إشادته برد فعل اللاعبين في الشوط الثاني، شدد زيدان على أن التأهل لا يلغي ضرورة تطوير الأداء، وأن تحقيق النتائج الإيجابية يجب أن يترافق مع تقديم مستوى فني مقنع.مبابي يعادل رقم زيدان مع منتخبوفي سياق متصل، حقق إنجازا لافتا بقميص المنتخب الفرنسي، بعدما خاض مباراته الدولية رقم 108، ليعادل بذلك عدد المشاركات الدولية لمدربه الحالي ، في محطة جديدة ضمن مسيرته مع الديوك.